  • Dünya
  • 31.10.2018 11:56
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 11:56

'dan açıklaması

Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ile olan füze savunma sistemi anlaşmasında, sevkiyatın ana kısmının tamamlanmasından sonra Türkiye'ye opsiyon hakkının öngörüldüğünü söyledi.

Rusyadan S-400 açıklaması

Gazetecilere konuşan Borisov "Füze savunma sistemlerimizi isteyen birçok ülke var. Öncelikle, 'nin opsiyon hakkı var" dedi.
Borisov, opsiyon hacmiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Sputnik'te yer alan habere göre; ile , Aralık 2017'de Türkiye'ye sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını söylemişti.

Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli daha önce " ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yapmıştı.

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