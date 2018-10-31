Empire State kırmızı beyaza büründü

Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde birçok ülkede coşkulu törenler gerçekleştirildi:
ABD: Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ekim mesajları okundu. New York kentindeki Türk misyonları tarafından da resepsiyon verildi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğindeki resepsiyona ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. New York'un sembolleri arasında bulunan Empire State binası, kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.
Almanya: Essen Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resepsiyona geniş bir katılım oldu.
Bulgaristan: Sofya Büyükelçiliğince resepsiyon verildi. Resepsiyona Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Tarım Bakanı Rumen Porojanov, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Ortodoks ve Katolik kiliselerin ruhani liderlerinin yanı sıra çok sayıda diplomat ve siyasetçi katıldı.
Rusya: Moskova'da Rus-Türk İşadamları Birliği Cumhuriyet Balosu düzenledi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sanatçı Levent Yüksel'in konser verdiği programa Türk ve Rus iş adamları katıldı.
İsviçre: Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına seslendi.
Katar: Büyükelçi Fikret Özer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Katarlı bakan ve yetkililerin yanı sıra diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ve İzzet er- Rışık'ın da aralarında olduğu üst düzey heyet, Suriye muhalefetinden bir heyet ile Katar'da ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.
İTALYA
Roma Büyükelçiliği'ndeki kutlamalara İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Claudia Del Re, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri misyon temsilcisi ile Türk, İtalyan ve yabancı konuklar katıldı.
KELİMENİN KALBİ DAMGA VURDU
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyona "Kelimenin Kalbi" isimli sergi damga vurdu. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in "muazzam" olarak nitelendirdiği eserler Osmanlı kültürünü günümüze yansıtıyor. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Başbakan Zaev'in eserleri tek tek incelediği sergiyle ilgili SABAH'a konuşan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "33'üncü sergimin 29 Ekim'e denk gelmesi çok kıymetliydi" dedi.
SABAH
ABD: Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ekim mesajları okundu. New York kentindeki Türk misyonları tarafından da resepsiyon verildi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğindeki resepsiyona ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. New York'un sembolleri arasında bulunan Empire State binası, kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.
Almanya: Essen Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resepsiyona geniş bir katılım oldu.
Bulgaristan: Sofya Büyükelçiliğince resepsiyon verildi. Resepsiyona Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Tarım Bakanı Rumen Porojanov, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Ortodoks ve Katolik kiliselerin ruhani liderlerinin yanı sıra çok sayıda diplomat ve siyasetçi katıldı.
Rusya: Moskova'da Rus-Türk İşadamları Birliği Cumhuriyet Balosu düzenledi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sanatçı Levent Yüksel'in konser verdiği programa Türk ve Rus iş adamları katıldı.
İsviçre: Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına seslendi.
Katar: Büyükelçi Fikret Özer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Katarlı bakan ve yetkililerin yanı sıra diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ve İzzet er- Rışık'ın da aralarında olduğu üst düzey heyet, Suriye muhalefetinden bir heyet ile Katar'da ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.
İTALYA
Roma Büyükelçiliği'ndeki kutlamalara İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Claudia Del Re, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri misyon temsilcisi ile Türk, İtalyan ve yabancı konuklar katıldı.
KELİMENİN KALBİ DAMGA VURDU
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyona "Kelimenin Kalbi" isimli sergi damga vurdu. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in "muazzam" olarak nitelendirdiği eserler Osmanlı kültürünü günümüze yansıtıyor. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Başbakan Zaev'in eserleri tek tek incelediği sergiyle ilgili SABAH'a konuşan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "33'üncü sergimin 29 Ekim'e denk gelmesi çok kıymetliydi" dedi.
SABAH
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.