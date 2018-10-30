  • Dünya
  • 30.10.2018 18:56
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 18:56

! Birleşmiş Milletler'den 'a flaş Kaşıkçı çağrısı!

! Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 'a 'nın cesedinin yerinin açıklanması çağrısı yaptı

BMden Suudi Arabistana flaş Kaşıkçı çağrısı!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci 'nın ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini söyledi.

Bachellet tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın cesedin yerini açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetinin 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendirildiği açıklamada, olay yeri inceleme ve otopsinin soruşturmanın kritik bölümleri olacağı vurgulandı.

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