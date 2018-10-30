  • Dünya
  • 30.10.2018 02:18
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 03:24

Son dakika: Savunma Bakanı Mattis'ten "'de " çağrısı

Savunma Bakanı Jim Mattis, 30 gün içinde 'de sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulundu.

ABDden ateşkes çağrısı! 30 gün içinde...

Barış Enstitüsünde konuşan Mattis, şimdilik, 'de Husilere yönelik saldırılarda bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sivilleri vurmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mattis, "Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir in olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Mattis, her ne kadar hava saldırılarında sivillerin hedef alınmaması için uğraşılsa da sonuçta savaşın devam edeceğini vurguladı.

Barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Mattis, "Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazır olduğuna inanıyorum. Husiler, (BM Yemen Özel Temsilcisi) Martin Griffith'in yüzüne kapıları kapatmamış olsaydı şu anda oraya doğru ilerliyor olurduk." diye konuştu.

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