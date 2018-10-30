  • Dünya
  • 30.10.2018 21:13
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 22:15

... 'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası James 'Whitney' Bulger cezaevinde öldürüldü!

! 'de 89 yaşındaki ünlü mafya babası James 'Whitney' Bulger (89), bugün nakledildiği 'daki cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulundu.

Ünlü mafya babası cezaevinde öldürüldü!

'li ünlü mafya babası James 'Whitney' Bulger (89), West Virgina'da kaldığı cezaevinde öldürüldü.

Boston Globe'un haberine göre, Florida'da kaldığı cezaevinden 'ya bugün nakledilen Bulger, hücresinde ölü bulundu.

'ın 16 yıllık araması sonucunda 2011 yılında California'da yakalanan Bulger, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti.

Boston'daki İrlanda mafyasının önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Bulger'in hayat öyküsü birçok filmde işlenmişti.
2006 yapımı Akademi ödüllü The Departed ve 2015 yapımı 'in başrolünde oynadığı isimli film Winter Hill çetesinin lideri Bulger'in hayatından esinlenerek çekilmişti.

Bulger'in ölü bulunduğu Hazelton cezaevi 1385 mahkuma ev sahipliği yapıyordu.

Ünlü gangsterin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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