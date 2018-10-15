Roman Abramoviç, 20 milyar doları bulan servetiyle dünyanın en tanınan zenginleri arasında yer alırken aşk hayatında aradığı mutluluğu pek bulamadı.
2 MİLYAR DOLAR ALDI
Eski eşi Irina ile 2007'de ayrılırken 2 milyar dolar tazminat ödeyen Rus oligarkın bununla da kurtulamadığı ortaya çıktı. Eski hostes olan Irina Malandina kendisine St. Tropez'de 40 milyon dolarlık bir malikane alırken faturayı Abramoviç'e gönderdi. Ancak Rus kadının malikaneye 11 milyon dolar daha harcadığı ve bu parayı da talep ettiği öğrenildi. Abramoviç'in avukatları ise 11 milyonluk masrafta fiyatların şişirildiğini iddia ederek dolandırıcılık suçlamasında bulundu.
Irına Malandina'nın St. Tropez'deki malikanesi 40 milyon dolar (240 milyon TL) değerinde...
Abramoviç, Dasha Zhukova için Irina'dan vazgeçerken 2014'te Dasha'nın kendisini Leonardo di Caprio ile aldattığı öğrenilmişti.
2 MİLYAR DOLAR ALDI
Eski eşi Irina ile 2007'de ayrılırken 2 milyar dolar tazminat ödeyen Rus oligarkın bununla da kurtulamadığı ortaya çıktı. Eski hostes olan Irina Malandina kendisine St. Tropez'de 40 milyon dolarlık bir malikane alırken faturayı Abramoviç'e gönderdi. Ancak Rus kadının malikaneye 11 milyon dolar daha harcadığı ve bu parayı da talep ettiği öğrenildi. Abramoviç'in avukatları ise 11 milyonluk masrafta fiyatların şişirildiğini iddia ederek dolandırıcılık suçlamasında bulundu.
Irına Malandina'nın St. Tropez'deki malikanesi 40 milyon dolar (240 milyon TL) değerinde...
Abramoviç, Dasha Zhukova için Irina'dan vazgeçerken 2014'te Dasha'nın kendisini Leonardo di Caprio ile aldattığı öğrenilmişti.
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