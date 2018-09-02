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Patates lobisi ’da

Sıcaklar ve yağışlar ’yı vurdu. Sebze ve meyve fiyatları yüzde 40 landı. İki hafta önce 1,5 euro olan patatesin fiyatı 2,5 kat arttı

Patates lobisi Almanya’da
'de 24 Haziran leri öncesi bir anda patates fiyatları 8 liraya çıkarken seçimlerden kısa bir süre sonra tekrar 2,5 TL'ye dönmüştü. Seçim öncesi adeta kriz senaryosu oluşturmak için yapılan yapay patates soğan ları bu kez 'nın başını ağrıttı.



Almanya'da yazın çok sıcak geçmesi bununla beraber sele yol açan yağışların olması patates, soğan, havuç ve diğer meyve fiyatlarını tavan yaptırdı. Meyvelere ortalama yüzde 30-40 zam gelirken patates fiyatları ise 2,5 katına çıktı. İki hafta önce kilosu 1,5 Euro, geçen hafta ise 2,5 Euro olan patates bu hafta süpermarket ve pazarlarda 3,5 Euro etiketle satıldı.

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