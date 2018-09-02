Patates lobisi Almanya’da

Türkiye'de 24 Haziran seçimleri öncesi bir anda patates fiyatları 8 liraya çıkarken seçimlerden kısa bir süre sonra tekrar 2,5 TL'ye dönmüştü. Seçim öncesi adeta kriz senaryosu oluşturmak için yapılan yapay patates soğan zamları bu kez Almanya'nın başını ağrıttı.
Almanya'da yazın çok sıcak geçmesi bununla beraber sele yol açan yağışların olması patates, soğan, havuç ve diğer meyve fiyatlarını tavan yaptırdı. Meyvelere ortalama yüzde 30-40 zam gelirken patates fiyatları ise 2,5 katına çıktı. İki hafta önce kilosu 1,5 Euro, geçen hafta ise 2,5 Euro olan patates bu hafta süpermarket ve pazarlarda 3,5 Euro etiketle satıldı.
Almanya'da yazın çok sıcak geçmesi bununla beraber sele yol açan yağışların olması patates, soğan, havuç ve diğer meyve fiyatlarını tavan yaptırdı. Meyvelere ortalama yüzde 30-40 zam gelirken patates fiyatları ise 2,5 katına çıktı. İki hafta önce kilosu 1,5 Euro, geçen hafta ise 2,5 Euro olan patates bu hafta süpermarket ve pazarlarda 3,5 Euro etiketle satıldı.
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