ABD'nin West Virginia bölgesinde yayın yapan WSAZ ismindeki televizyon kanalında çalışan hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz ve haber spikeri Erica Bivens, geçtiğimiz pazar bir barda karşılaştı. Mekanda, kavgalı olduğu kocası ile oturan Bivens, bir anda gerilmeye başladı. Ambriz'i kocasıyla flört etmekle suçladı. Mesai arkadaşına saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, 26 yaşındaki Ambriz, Bivens'ı fena dövdü. Bivens'in kafatasında çatlak, kulak zarında ise yırtılma meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavga Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Haber oldular
Amerika’daki bir televizyonda haber sunan Chelsea Ambriz ve Erica Bivens birbirine girdi. Ambriz, ‘Kocamla flört etme’ diyen meslektaşını hastanelik etti
Etiketler: Erica Bivens , Chelsea Ambriz , West Virginia , Hava durumu
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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