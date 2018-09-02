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Amerika’daki bir televizyonda haber sunan ve birbirine girdi. Ambriz, ‘Kocamla flört etme’ diyen meslektaşını hastanelik etti

Haber oldular
ABD'nin bölgesinde yayın yapan WSAZ ismindeki televizyon kanalında çalışan sunucusu ve haber spikeri , geçtiğimiz pazar bir barda karşılaştı. Mekanda, kavgalı olduğu kocası ile oturan Bivens, bir anda gerilmeye başladı. Ambriz'i kocasıyla flört etmekle suçladı. Mesai arkadaşına saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, 26 yaşındaki Ambriz, Bivens'ı fena dövdü. Bivens'in kafatasında çatlak, kulak zarında ise yırtılma meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kavga Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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