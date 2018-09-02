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Eko prenses

yine Kraliyet’i salladı. Arkadaşını görmek için ’ya giden prensesin ekonomi sınıfında uçtuğu öğrenildi. İngiliz basını “Skandal” dedi

Eko prenses
Attığı her adımla İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yüzyıllardır süregelen adetlerini yerle bir eden Sussex Düşesi yine sıra dışı bir işe imza attı. Düğününden itibaren yaptıklarıyla sarayın tabularını yıkan yeni gelin son olarak eşi ile gittiği konserde diz üstü etek giyerek gündeme oturmuştu. Bu ay başında evlenmeden önce yaşadığı yerler olan ve 'a yalnız başına gideceği açıklanan Meghan dün gizli kapaklı bu yolculuğunu tamamladı. Toronto'daki en yakın arkadaşı 'i görmek için Kanada'ya giden prensesin herkesten gizli olarak ekonomi sınıfı bir bilet alıp uçtuğu öğrenildi. İngiliz basını Meghan'ın ekonomi sınıfında uçmasını skandal olarak yorumladı.



Meghan Markle Kanada'da yaşarken en yakın arkadaşı Jessica Mulroney'di...
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