Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika ile karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğa açık olduklarını belirtti.
Lavrov, "Her zaman şunun altını çiziyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı yaptırımları zarar verici ve o ülkeyle olan ilişkileri de çıkmaza sokuyor" dedi.
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