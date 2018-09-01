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'dan açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yapmış olduğu açıklama ile 'li yetkililere diyalog çağrısı yaptı.

Rusyadan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika ile karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Lavrov, "Her zaman şunun altını çiziyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı yaptırımları zarar verici ve o ülkeyle olan ilişkileri de çıkmaza sokuyor" dedi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 14:55
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