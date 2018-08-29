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Rusya'dan açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı , ABD ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Rusyadan İdlib açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı , Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya'nın İdlib konusunda ile son derece aktif bir şekilde çalıştığını ifade etti. Rus Bakan, Rus ve Türk tarafının İdlib'te düzenlenecek olası operasyon hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin İdlib'te terörle mücadele operasyonlarını engellememesini beklediğini dile getirerek, İdlib'teki terör yuvalarının bertaraf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 15:36
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