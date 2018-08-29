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, 'ye 'den çıkmaması için yalvarıyor

'nın kolu , bölgenin kuzeyinde yer alan mevcudiyetinin sona ermemesi için 'nin de sahada kalması gerektiğini savunuyor.

PKK, ABDye Suriyeden çıkmaması için yalvarıyor

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile sonlarına yaklaşan 'nın uzantısı , bölgedeki mevcudiyetini devam ettirebilmek için 'nin de Suriye'den çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

"ABD BÖLGEDE KALMALI"

Suriye'deki geçiş sürecinde rejime karşı bir baskı unsuru oluşturmak için ABD'nin sahadan ayrılmaması gerektiğini belirten YPG'li yetkililer, bölgedeki unsurlarını kaybetmemek için ABD güvencesi altında kalmaları gerektiğini söylüyor.

yöneticisi Ahmet Abdüsselam, "Amerikalıların mevcudiyetinin devamı, rejimi taviz vermeye ve Suriye Demokratik Meclisi (SDM) ile ciddi bir müzakereye zorlayacaktır." dedi.

YPG MEHMETÇİK'TEN KORKUYOR

YPG'li teröristlerin bu açıklamayı yapmasındaki temel gerçek, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve 'nin temizlediği bölgeler. Özellikle Türkiye sınırını terörden arındıran , bir sonraki hedef olarak Kobani'yi belirlemiş, bu da Suriye'deki terör varlığının sonlandırılmasına yardım etti.

YPG için yaklaşan sonu farkeden örgütün yöneticiler bu noktada ABD'nin kendilerini yarı yolda bırakmasından endişe ediyor, Bölgeden tamamiyle silinmekten korkuyor.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 10:29
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