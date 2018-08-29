'Möö'konos

adaları moda haline geldi. Aralarında Türkler'in de bulunduğu ultra zenginler, Komşu'ya akın etti. Mikonos Adası ise son yılların en trend noktalarından biriydi. Aralarında Türkler'in de olduğu ultra zenginler, Mikonos'taki plaj partileriyle eğlendi. Nammos, Scorpions adlı mekanlar Türkler'in diline yerleşti. Ancak milyon dolarlık paraların su gibi harcandığı Mikonos'taki plajlar bu kez şekil değiştirdi. İnekler, dünya jet setinin akın ettiği plajlara indi. Bu plajların arasına ünlü Kalo Livadi plajı da girdi. Her gün lüks yatların demir attığı plaj, inek sürüsü ile renklendi. İnekler, turistlerin kulaç attığı plajda arz-ı endam etti. İneklerin fotoğraflarını çeken turistler bunları sosyal medyada servis etti. Söz konusu fotoğrafları görenler, "Herhalde plajlarda fiyatlar ucuzlar" dedi.