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Bu bir saçmalık

Bu bir saçmalık
Ünlü İngiliz rock grubu 'un eski solisti , Rus gazetesi Izvestiya'ye konuştu. Efsane sanatçı Skripal vakasını 'saçmalık' diye niteledi. Waters "Skripal ile kızına saldırılmasının saçmalık olduğu yarım aklı olan bir insan için bile açıktı. Ama bazılarının yarım aklı bile yok ki, buna inanıyorlar" dedi. Bu arada İngiliz istihbarat birimlerinden 's için çalışan iki dedektif, Salisbury'daki bütün kamera görüntülerini izlemekle görevlendirildi.



Yuliya Skripal

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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