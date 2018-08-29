Bu bir saçmalık

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters, Rus gazetesi Izvestiya'ye konuştu. Efsane sanatçı Skripal vakasını 'saçmalık' diye niteledi. Waters "Skripal ile kızına saldırılmasının saçmalık olduğu yarım aklı olan bir insan için bile açıktı. Ama bazılarının yarım aklı bile yok ki, buna inanıyorlar" dedi. Bu arada İngiliz istihbarat birimlerinden Scotland Yard's için çalışan iki dedektif, Salisbury'daki bütün kamera görüntülerini izlemekle görevlendirildi.
Yuliya Skripal
Yuliya Skripal
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