Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi.
Putin'in tatil için tercihi yine Sibirya: Dağlarda dolaştı, balık tuttu, avlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi. Rus lider geçen yıl Ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı. İşte Putin'in Tuva Cumhuriyeti'nde geçirdiği tatilinden kareler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi.
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