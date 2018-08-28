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liderleri ağırlayan Trump'tan skandal çıkış: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Koltuğu sallanan Trump, can simidi gibi sarıldığı liderleri 'da ağırladı. Trump'ın "'ın serbest kalması için savaşıyoruz" sözleri büyük alkış aldı.

Evanjelistlere can simidi gibi sarıldı

Başkanı , 'da liderleri ağırladı.

ABD seçimlerimde Donald Trump'ın başkanlığını en çok destekleyen gruplardan biri evanjalistler olmuştu.

BRUNSON'IN CEMAATİ

'de ve 'dan yargılanan Papaz Andrew Brunson da evanjalistler olarak adlandırılan grubun içerisinde yer alıyor.

'ın serbest bırakılması için çabalayan bu grup, ABD Başkanı Trump'a da baskı yapıyor.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLADI

Trump dün Beyaz Saray'da evanjalist lideri ağırladı. Büyük oranda katılımın gerçekleştiği toplantıda Papaz Brunson konusu da gündeme geldi.

ALKIŞ ALDI

Trump konuyla ilgili, "'ın serbest kalması için savaşıyoruz" sözlerini söyledikten sonra büyük bir alkış aldı. Tüm konuşma boyunca en çok alkışlandığı kısım bu sözler oldu.


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  • 28 Ağustos 2018, Salı 10:29
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