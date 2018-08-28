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’da 6.2 büyüklüğünde

'nın doğusundaki Batı Timor'da 6.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Ajansı in büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ise açıklanmadı. Amerikan Jeolojik ise depremin büyüklüğünün 6.4 olarak açıkladı. Depremin ise 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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  • 28 Ağustos 2018, Salı 10:54
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