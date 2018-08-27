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... Milli Akar, Mattis ile telefonda görüştü

... Milli , ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Milli , ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Bakan Akar-Mattis görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 21:55
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