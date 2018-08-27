Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Bakan Akar-Mattis görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Mattis ile telefonda görüştü
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü
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