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Son dakika: ve Trump telefonda görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela ile ABD Başkanı ’ın ’deki gelişmelerle özellikle de bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaştıklarını belirtti.

Merkel ve Trump telefonda görüştü

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, ve Trump'ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, 'deki gelişmelerle, özellikle de bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, 'ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, 'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 21:54
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