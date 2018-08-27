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Skripal festıvali

Skripal festıvali
İngiltere'nin şehri ülkenin önemli turizm merkezlerinden biriydi. Ancak geçtiğimiz Mart ayındaki zehirlenme olayı kentin şöhretini yerle bir etti. Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Noviçok isimli kimyasalla zehirlenmesi -Rusya ilişkilerini gerdi. Yılda 2.5 milyon ağırlayan Salisbury'de ise o günden beri oteller yarı yarıya boş kaldı. Kent belediyesi ise turistlerin yeniden ilgisini çekmek için yeni bir festival düzenleyerek Skripal saldırısının izlerini de silmeyi planladı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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