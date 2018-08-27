İngiltere'nin Salisbury şehri ülkenin önemli turizm merkezlerinden biriydi. Ancak geçtiğimiz Mart ayındaki zehirlenme olayı kentin şöhretini yerle bir etti. Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Noviçok isimli kimyasalla zehirlenmesi İngiltere-Rusya ilişkilerini gerdi. Yılda 2.5 milyon turist ağırlayan Salisbury'de ise o günden beri oteller yarı yarıya boş kaldı. Kent belediyesi ise turistlerin yeniden ilgisini çekmek için yeni bir festival düzenleyerek Skripal saldırısının izlerini de silmeyi planladı.
Skripal festıvali
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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