Umman Körfezi'nden geçip İran'ın güneyi ve batısını boydan boya kat ederek Türkiye'ye giriş yapan fayda gece saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi.
Yerel saatle 02.43'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İran'ın Kirmanşah kentine bağlı Cevanrud ilçesi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, şiddetli sarsıntı İran'ın yanı sıra Irak, Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'da da hissedildi.
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