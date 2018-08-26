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'ye uzanan fay hattında üst üste şiddetli ler

- sınırında gece saatlerinde üst üste ler meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar bölgedeki 5 ülkeyi de etkilerken, Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattının son dönemlerde aktif olması korku yarattı.

Türkiyeye uzanan fay hattında üst üste şiddetli depremler

Umman Körfezi'nden geçip İran'ın güneyi ve batısını boydan boya kat ederek Türkiye'ye giriş yapan fayda gece saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi.

Yerel saatle 02.43'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İran'ın Kirmanşah kentine bağlı Cevanrud ilçesi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, şiddetli sarsıntı İran'ın yanı sıra Irak, Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'da da hissedildi.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 11:26
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