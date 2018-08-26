Avrupa'da yüksek hava sıcaklıklarının ardından Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında büyük artış yaşanırken Yunanistan'daki salgında 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivrisinekler vasıtasıyla yayılan virüsün bulaştığı insan sayısının da 107'ye çıktığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Andreas Xanthos "Kontrolsüzce yayılan Batı Nil virüsüne karşı yapacağımız belli bir şey yok" derken virüsün tatil adalarına yayılmasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.
Komşu’da salgın paniği
Etiketler: Batı Nil , Yunanistan
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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