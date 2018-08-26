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Komşu’da salgın paniği

Komşu’da salgın paniği
Avrupa'da yüksek hava sıcaklıklarının ardından virüsü enfeksiyonlarında büyük artış yaşanırken 'daki salgında 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivrisinekler vasıtasıyla yayılan virüsün bulaştığı insan sayısının da 107'ye çıktığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Andreas Xanthos "Kontrolsüzce yayılan Batı Nil virüsüne karşı yapacağımız belli bir şey yok" derken virüsün tatil adalarına yayılmasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.
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