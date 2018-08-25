Yol Durumu
  1. Endonezya'da acı tablo! Ölü sayısı yükseldi

'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası yeniden gündemde

ABD Başkanı Donald ’ın 1980’lerde hizmetçisi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiası tekrar gündeme geldi

Skandallarla dolu geçmişi sonunu getirecek
'in haberine göre, 'ın eski kapıcısı Dio Sajudin'in söz konusu olayla ilgili bildiklerini "The " dergisine para karşılığı sattığı anlaşmadan artık muaf olduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce The National Enquirer dergisi ile yaptığı anlaşmadan dolayı konu hakkında kimseye konuşamadığını ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu iddia etti.

Held'in ifadelerine göre, American Media Inc. ile görüşülerek sözleşmenin iki taraflı iptal edildiği öne sürüldü.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YOK
CNN'in, sözleşmenin kopyası olduğu iddiası ile yayımladığı belgede, American Media Inc.'in bilgileri yayınlaması durumunda kaynağa 30 bin dolar ödeneceği ve sözleşmenin süresiz geçerli olacağı maddeleri bulunuyor.

CNN'in ilk olarak nisan ayında gündeme getirdiği haberde, Sajudin'in, söz konusu ilişki ile ilgili bildiği şeyler olduğunu, Trump World Tower'da çalıştığı dönemde, Trump'ın, eski oda hizmetçisinin yaşadıkları ilişki ve çocukları hakkında konuşmaması konusunda uyarıldığını ifade ettiği iddia edilmişti.

, daha önceden de gündeme gelen konu hakkında açıklama yapmamıştı.
Etiketler: , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 18:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar