Şok rapor yayınlandı

Almanya'da şok etkisi yaratan bir rapor yayınlandı. Alman Çocukları Koruma Birliği tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki yoksul çocukların sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu belirtildi. Organizasyonun Berlin'de yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksuluk içinde yaşıyor. Bu, şu ana kadar kamuoyuna açıklanan sayıdan bir milyon 400 bin fazla. Bu rakamın her yıl daha da arttığına da dikkat çekildi.