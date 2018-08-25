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'da şiddetli ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'ın kuzeydoğusunda bulunan Meşhed şehrinde bir meydana geldi. Yaşanan patlamada 3 binanın çöktüğü ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü açıklandı.

İranda şiddetli patlama! Çok sayıda ölü var

Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi Kriz Yönetimi Başkanı Şehram Tahirzade, Tesnim haber ajansına yaptığı açıklamada sabahın erken saatlerinde Pursina Caddesi'nde meydana geldiğini belirtti.

Tahirzade, cadde üzerindeki 3 binanın patlama sonucu tamamen yıkıldığını, olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Binaların çökmesi sonucu 6 kişinin olay yerinde, ağır yaralı 4 kişinin hastanede öldüğünü söyleyen Tahirzade, yaralı kurtulan 5 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

Tahirzade, itfaiye ekipleri, Kızılayı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Meşhed İtfaiye Müdür Yardımcısı Mehdi Rizayi ise patlamanın su ısıtıcısından kaynaklandığını ve civardaki 15 binanın daha ağır hasar gördüğünü söyledi.

Rizayi, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 12:23
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