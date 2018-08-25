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'de otel yandı! 18 kişi öldü

'in Songbei bölgesinde bulunan bir otelde çıkan sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Otelde yangın! 18 kişi öldü

'de bir otelde çıkan da 18 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Heylongciang eyaletinin başkenti Harbin'e bağlı Songbei bölgesindeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın mahalline sevk edilen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 09:56
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