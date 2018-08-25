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Barbielerın sır sonu

Barbielerın sır sonu
Irak'ın başkenti 'ta geçen hafta "Iraklı Barbie" lakabıyla tanılan ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri (33), esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Bu şok ölümün ardından dün de başka bir güzellik uzmanı Reşa el-Hasan'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanlığı, genç kadının kaldırıldığı Şeyh Bin Zayid Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini bildirdi. el-Hasan'ın ailesi, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Ancak iki kadının da neden öldükleri açıklanmadı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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