Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen hafta "Iraklı Barbie" lakabıyla tanılan ünlü güzellik uzmanı Refif el-Yaseri (33), esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Bu şok ölümün ardından dün de başka bir güzellik uzmanı Reşa el-Hasan'dan acı haber geldi. Irak Sağlık Bakanlığı, genç kadının kaldırıldığı Şeyh Bin Zayid Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini bildirdi. el-Hasan'ın ailesi, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Ancak iki kadının da neden öldükleri açıklanmadı.
Barbielerın sır sonu
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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