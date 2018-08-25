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Ana Kraliçe

Kraliçe 2. ’in ülke, devlet, toprakların yanı sıra ailesinin de tek hakimi olduğu ortaya çıktı. Kraliyet yasasına göre Elizabeth, torunları ve torunlarının çocuklarının da velayetini elinde bulunduruyor

Ana Kraliçe
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on altısının kraliçesi olan 2. 'in aynı zamanda ailesi içinde de tek patron olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınının altını çizdiği habere göre Elizabeth sadece çocuklarının değil torunları ve torunlarının çocuklarının da gerçek velisi durumunda... Habere göre 300 yıl kadar önce arasının iyi olmadığı oğlunu saf dışı bırakarak torunlarının yasal velisi olabilmek için çıkardığı yasa halen yürürlükte. Kral o dönemde torunlarını kendi istediği gibi yetiştirip, kraliyeti koruma altına alabilmek için bu kanunu çıkarırken George, Charlotte, Louis'in velayetlerinin de resmi olarak anne ve babası Kate ile William'da değil, Elizabeth'de olduğu belirtildi.



İKİZ GELİYOR
Buckingham'dan yeni çocuk haberi geldi. Life and Styles dergisinin saray içindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre mayıs ayında evlenen ve Meghan Markle'ın ikiz beklediği kesinleşti. Habere göre Harry ve Meghan'ın sadece kız ismi bakındığı öğrenildi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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