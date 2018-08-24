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Trump, Pompeo'nun 'ye gitmemesini istediğini açıkladı!

ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan 'ye gitmemesini istediğini açıkladı.

Oraya gitme!

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda 'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının larından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİN ETKİSİ
ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, "Bundan dolayı (Çin'in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum." görüşünü paylaştı.

Trump, "Dışişleri Bakanı Pompeo, büyük ihtimalle Çin ile ticari ilişkimiz çözüme kavuştuktan sonra, yakın zamanda Kuzey Kore'ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri Kim'e (Jong-un) en derin hürmet ve saygılarımı iletiyor, onunla yakın zamanda görüşmeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 22:01
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