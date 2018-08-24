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Sağlı-sollu yetenek

Düşes Meghan, önce ’in gönlünü çaldı. Şimdi de özellikleriyle gündem yarattı! İddiaya göre hem sağ hem sol kolunu kullanmaktaydı!

Sağlı-sollu yetenek
Oyuncu (37), 'le evlendi. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin gitti. Şimdi onunla ilgili yeni bir bilgi geldi. Buna göre Suxses Düşesi Meghan, dünya nüfusunun sadece yüzde 1'inin sahip olduğu bir yeteneğe sahipti. Meghan hem sağ hem de sol kolunu kullanabilmekteydi. Meghan'ın yazı yazarken ve çanta taşırken sağ elini kullandığı belirtildi. Yemek yerken ise sol elini kullandığı kaydedildi. Düşes'in ayrıca her iki eliyle de güzel yazı yazdığı öğrenildi. Bu arada Prens Harry, Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton ve Prens Charles'ın sağlak olduğu belirtildi. Prens William ve oğlu George'un ise solak olduğu öğrenildi.

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