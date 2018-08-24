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Peru- sınırında 7.1'lik

ülkesi Peru'nun sınırındaki Madre de Dios bölgesinde 7,1 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

O ülke 7.1lik depremle sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) edinilen bilgiye göre, Peru'nun Amazon havzasının bulunduğu bölgede gerçekleşen yerin 609 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Yerin 300 ila 700 kilometre derininde gerçekleşen ve "derin odaklı" olarak nitelenen depremlere, genelde yer tabakalarının iç içe geçtiği "dalma ve batma kuşaklarının" bulunduğu coğrafyalarda rastlanıyor.

Bu türden depremlerin yol açtığı yıkım sığ depremlere göre daha büyük oluyor.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 14:00
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