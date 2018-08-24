Dersimiz Türkçe

Türkçe, İngiltere'deki eğitimin temel taşlarından birisi haline gelecek. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde eğitim sisteminde bir takım değişiklikler olacak. Ortaokul öğrencileri 2020 yılında Türkçe'yi ve Türk tarihini öğrenecek. Hem okuma hem de yazma becerilerini geliştirecek. Daha sonra da bu öğrenciler, seçtikleri konulara göre yurt çapında düzenlenen genel eğitim sertifikası (GCSE) sınavlarına girecek. Bu sınavlarda Türkçe sorulara da yanıt verecek...
GCSE NEDİR?
İngiltere'deki eğitim sisteminde, ortaokul öğrencileri ilk üç yılın müfredatını tamamladıktan sonra, seçtikleri konulara göre genel eğitim sertifikası (GCSE) sınavlarına giriyorlar. 16 yaşındaki gençlerin, aynı gün girdiği bu sınavlarda elde edilen başarı, öğrencilerin eğitimlerine seçtikleri konular üzerinden devam ederek yüksek öğrenime hazırlanmasına yardımcı oluyor. Öğrenciler daha sonra iki yıllık bir hazırlık programının ardından 18 yaşlarında A-level olarak adlandırılan sınavlara giriyor. Hangi üniversitelere kabul edilebilecekleri de bu sınav sonuçlarına göre belirleniyor...
GCSE NEDİR?
İngiltere'deki eğitim sisteminde, ortaokul öğrencileri ilk üç yılın müfredatını tamamladıktan sonra, seçtikleri konulara göre genel eğitim sertifikası (GCSE) sınavlarına giriyorlar. 16 yaşındaki gençlerin, aynı gün girdiği bu sınavlarda elde edilen başarı, öğrencilerin eğitimlerine seçtikleri konular üzerinden devam ederek yüksek öğrenime hazırlanmasına yardımcı oluyor. Öğrenciler daha sonra iki yıllık bir hazırlık programının ardından 18 yaşlarında A-level olarak adlandırılan sınavlara giriyor. Hangi üniversitelere kabul edilebilecekleri de bu sınav sonuçlarına göre belirleniyor...
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