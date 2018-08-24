Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye konusunda görüşmek için Cenevre'ye davet etti. Reuters'ın son dakika haberi BM sözcüsüne dayandırıldı. BM sözcüsü 11-12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvede Suriye'nin anayasa komitesinin gündeme alınacağını ifade etti.