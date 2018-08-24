Yol Durumu
  1. 7 avukatlı Anastasia

Birleşmiş Milletler'den 'ye davet!

BMden Türkiyeye davet!

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, , ve 'yi Suriye konusunda görüşmek için 'ye davet etti. Reuters'ın son dakika haberi sözcüsüne dayandırıldı. BM sözcüsü 11-12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvede Suriye'nin anayasa komitesinin gündeme alınacağını ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • 24 Ağustos 2018, Cuma 12:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar