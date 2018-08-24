Yol Durumu
  1. O ülkeden Türkiye'ye büyük destek

'ye bir tehdit de 'ın avukatından: Ayaklanma çıkar

Başkanı Donald 'ın kişisel avukatı , Trump'ın azledilmesi halinde ayaklanma çıkacağı uyarısında bulundu.

ABDye bir tehdit de Trumpın avukatından

'e konuşan Giuliani, 'ın azledilmesi halinde yaşanacaklardan söz ederek gözdağı verdi. Giuliani, Trump'ın koltuğundan indirilmesinin yalnızca siyasi güdülerle yapılabileceğini savunarak, bu durumda halkının ayaklanma başlatacağını iddia etti.

PİYASA ÇÖKER DEMİŞTİ

Eski kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlanması sonrası ABD medyasında başlayan 'azil süreci' (impeachment) tartışmaları hakkında konuşan Trump, "Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem piyasa çöker" demişti.

NE OLMUŞTU?

Sputnik'in haberine göre Trump'ın eski avukatı Cohen mali yolsuzluk ve kampanyasına hile karıştırmakla suçlandığı davada itirafçı olmayı kabul etmiş, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Karen McDougal ve Stormy Daniels'a 'bir siyasi adayın isteği üzerine sus payı ödediğini' kabul etmişti.

Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı davada jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunmuştu.

Amerikan medyasına konuşan kimi uzmanlar, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal etmek ve diğer bazı suçlara iştirak etmekten dolayı yargılanabileceğini savunuyor. Trump ise bu süreçte herhangi bir yanlış yapmadığını ve kendisine yargı yolunu açacak bir işe girişmediğini iddia ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • 24 Ağustos 2018, Cuma 16:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar