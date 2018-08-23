Meghan Markle, Prens Harry'nin gönlünü çaldı. Onunla nikah kıyıp İngiltere Kraliyet Ailesi'nin arasına katıldı. Sussex Düşesi unvanını aldı. Ailesinden yemek alışkanlıklarına kadar her özelliğiyle gündemde kaldı. Şimdi de ünlü aktör George Clooney'in eşi avukat Amal Clooney ile kıyaslandı. İngiliz medyası, Markle'ın, Amal Clooney'i taklit ettiğini yazdı. Meghan, Amal'ı giydiren moda tasarımcısı Misha Nonoo'un tasarımlarını giyinmeye başladı. Yine Amal'ın ayağından çıkarmadığı Sarah Flint markalı ayakkabılar da ilgi alanındaydı.
Çakma düşes
Etiketler: Prens Harry , George Clooney , Amal Clooney
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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