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Amazon'da ilkel kabile görüntülendi

Amazon ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, medeniyetten tamamen uzakta yaşayan yerli kabilesinden 16 kişiyi görüntüledi.

İlkel kabile ilk kez görüntülendi

Brezilya'nın balta girmemiş Amazon ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, medeniyetten tamamen uzakta yaşayan bir yerli kabilesini görüntüledi.

  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 16:13
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