Amazon'da ilkel kabile görüntülendi

Brezilya'nın balta girmemiş Amazon ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, medeniyetten tamamen uzakta yaşayan bir yerli kabilesini görüntüledi.
Brezilya'nın balta girmemiş Amazon ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, medeniyetten tamamen uzakta yaşayan bir yerli kabilesini görüntüledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.