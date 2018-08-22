Uçan servet satılık

Katar Kraliyet Ailesi'ne ait özel bir jet satılığa çıkartılarak 'dünyanın en pahalı uçağı' unvanını aldı. 500 milyon pound (4 milyar TL) fiyatla satılan uçağın özellikleri ise hayret uyandırdı. Normalde 467 yolcu taşımak için üretilen Boeing 747-8 uçağı tamamen baştan yaptıran Katar Kraliyet ailesi uçağı, 10 banyolu ve onlarca özel loca ve odası olan uçan bir malikaneye çevirmişti. Uçakta toplantı salonları, eğlence odası ve tam teşekküllü bir ameliyathane de bulunuyor. Uçağı almak isteyenlerin İsviçre'deki AMAC Aerospace şirketine başvurarak bir deneme uçuşuna çıkabilecekleri de duyuruldu.
FİYATI: 4 MİLYAR TL
Lüks uçakta bir ameliyathane bile bulunuyor.
76 yolcu alabiliyor Havada 403 saat kalabiliyor 10 banyosu var
Uçakta 12 yatak odası, 10 banyo ve 15 loca var.
15 özel loca yer alıyor Lüks toplantı salonu var Ameliyathanesi bulunuyor
Mobilyalarda altın rengi ve lacivert dikkat çekiyor.
FİYATI: 4 MİLYAR TL
Lüks uçakta bir ameliyathane bile bulunuyor.
76 yolcu alabiliyor Havada 403 saat kalabiliyor 10 banyosu var
Uçakta 12 yatak odası, 10 banyo ve 15 loca var.
15 özel loca yer alıyor Lüks toplantı salonu var Ameliyathanesi bulunuyor
Mobilyalarda altın rengi ve lacivert dikkat çekiyor.
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