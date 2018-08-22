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Son dakika... 'de kapışma! Putin'den tehdit gibi çıkış

üssünden havalanan iki savaş uçağı, Rus Su-30 Flanker jetlerinin önünü kesti. "NATO'nun askeri alt yapıları sınırına doğru hareket ediyor" diyen Rus lider Putin ise, misillemede bulunacaklarını söyledi. Putin, uluslararası ittifakın askeri uçuşların müzakere edilmesini reddettiğini de savundu

Putinden tehdit gibi çıkış

Romanya'daki üssünden havalanan iki savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu.

, 'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı.

İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti.

PUTİN: ORDUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ​
lideri , askeri varlığını Rus sınırlarına doğru yaklaştıran NATO'ya karşılık olarak Rus ordusunun da kendi altyapısını güçlendireceğini belirtip bunun doğal olduğunu ifade etti.

Putin, "NATO'nun askeri alt yapıları Rusya sınırına doğru hareket ediyor. Elbette biz de kendi altyapımızı güçlendireceğiz" dedi.

PUTİN'DEN ABD YAPTIRIMLARINA TEPKİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, "Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu"vurguladı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:10
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