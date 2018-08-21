İsveç'in resmi Twitter hesabını bir haftalığına, üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Murat Doğan yönetecek. Doğan, 151 bin takipçili @sweden hesabının yönetimini dün devraldı. Doğan, iki yıldır İsveç'in Lund Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma ve Yönetim dalında burslu yüksek lisans yaptığını belirtti. "Twitter hesabını her hafta bir vatandaş yönetiyor. İsveç Enstitüsü bu hafta beni seçmiş. Büyük bir sürpriz oldu. Bir hafta boyunca daha çok yaşadığım şehir Lund'dan paylaşımlarda bulunmayı düşünüyorum" dedi.
Twitter Türk’e emanet
Etiketler: isveç
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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