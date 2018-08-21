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’nin yardıma ihtiyacı yok

Türkiye’nin yardıma ihtiyacı yok
ABD ve arasındaki kriz devam ederken Almanya Başbakanı Angela 'den yeni bir açıklama geldi. Hükümet ortağı lideri Andrea Nahles'in Türkiye'ye yardım etme teklifini değerlendiren Merkel "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi. Yeşiller Partisi eski lideri Cem Özdemir ise Merkel'i Erdoğan propagandası yapmakla suçladı.
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