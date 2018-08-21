ABD ve Türkiye arasındaki kriz devam ederken Almanya Başbakanı Angela Merkel'den yeni bir açıklama geldi. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti lideri Andrea Nahles'in Türkiye'ye yardım etme teklifini değerlendiren Merkel "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi. Yeşiller Partisi eski lideri Cem Özdemir ise Merkel'i Erdoğan propagandası yapmakla suçladı.
Türkiye’nin yardıma ihtiyacı yok
Etiketler: Sosyal Demokrat Parti , Merkel , Türkiye
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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