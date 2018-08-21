Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li ajan Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye herhangi bir taviz verilmeyeceğini söyledi.



MÜTTEFİKİ TÜRKİYE YERİNE TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ YAPAN BİR AJANI KORUDU

Oval Ofis'te röportaj veren Trump, Washington-Ankara hattında yaşanan Brunson krizi için "Bence Türkiye'nin yaptığı çok üzücü" yorumunda bulundu. Trump, "Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Tavizde bulunmayacağız" ifadesini kullandı.

HATASINI BÖYLE SAVUNDU

ABD'nin son dönemde Türkiye konusunda attığı ekonomik adımlar da Trump'a soruldu. Türk ekonomisindeki dalgalanmanın Avrupa'daki ekonomiler için tehdit oluşturduğu yönündeki değerlendirmeler için Trump "Hiçbir endişe taşımıyorum. Endişeli değilim. Yapılması gereken doğru şey bu" dedi.



Hatasında ısrarcı davranan Trump'a skandal yaptırım kararları sebebiyle dünyadan tepki yağmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ağustos'ta verdiği talimatla Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında ek vergileri yüzde 25'ten 50'ye, alüminyum ithalatında yüzde 10'dan 20'ye çıkarmıştı. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı da almıştı. Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili aldığı ek vergi kararlarının Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

"MASUM, MÜTHİŞ BİR ADAM"

Son zamanlarda imza attığı skandallar bitmek bilmeyen Donald Trump, terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu bilinen Ajan Brunson'ı aklamaya ve masum göstermeye devam etti. Erdoğan'dan Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Ondan bu çok masum ve müthiş bir adam olan harika baba ve Hristiyan'ın Türkiye'den çıkmasına izin vermesini bekliyorum" diye ekledi.