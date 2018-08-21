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Trump'tan açıklaması: Tavizde bulunmayacağız

Başkanı üzerinden tehditlerine devam ediyor. ile yaşanan Brunson krizine ilişkin yeni bir açıklama yapan Trump, terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu bilinen Ajan Brunson'ı korumakta ısrarcı tutumunu koruyarak, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye tavizde bulunmayacaklarını söyledi.

Trumptan Ajan Brunson açıklaması: Tavizde bulunmayacağız

Amerika Birleşik Devletleri () Başkanı , 'de ev hapsinde tutulan ABD'li ajan Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için 'ye herhangi bir taviz verilmeyeceğini söyledi.

MÜTTEFİKİ TÜRKİYE YERİNE TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ YAPAN BİR AJANI KORUDU
'te röportaj veren Trump, Washington-Ankara hattında yaşanan Brunson krizi için "Bence Türkiye'nin yaptığı çok üzücü" yorumunda bulundu. Trump, "Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Tavizde bulunmayacağız" ifadesini kullandı.

HATASINI BÖYLE SAVUNDU
ABD'nin son dönemde Türkiye konusunda attığı ekonomik adımlar da Trump'a soruldu. Türk ekonomisindeki dalgalanmanın Avrupa'daki ekonomiler için tehdit oluşturduğu yönündeki değerlendirmeler için Trump "Hiçbir endişe taşımıyorum. Endişeli değilim. Yapılması gereken doğru şey bu" dedi.

Hatasında ısrarcı davranan Trump'a skandal yaptırım kararları sebebiyle dünyadan tepki yağmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ağustos'ta verdiği talimatla Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında leri yüzde 25'ten 50'ye, alüminyum ithalatında yüzde 10'dan 20'ye çıkarmıştı. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı da almıştı. , çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili aldığı ek vergi kararlarının Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

"MASUM, MÜTHİŞ BİR ADAM"
Son zamanlarda imza attığı skandallar bitmek bilmeyen Donald Trump, terör örgütleriyle işbirliği içinde olduğu bilinen 'ı aklamaya ve masum göstermeye devam etti. Erdoğan'dan Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Ondan bu çok masum ve müthiş bir adam olan harika baba ve Hristiyan'ın Türkiye'den çıkmasına izin vermesini bekliyorum" diye ekledi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 02:15
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