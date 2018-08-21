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'a bir darbede eski avukatından!

Başkanı Donald 'ın eski avukatı kampanyasında usülsüzlük yaptığını kabul etti.

Trumpın başı fena halde dertte

Başkanı Donald 'ın eski avukatı 'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla () uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.

'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016'daki ABD başkanlık yarışında Trump'ın kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.

Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

KAMPANYA KURALLARINI İHLAL ETTİM
Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim." dediği aktarıldı.

Trump, kampanyasından önce Cohen'e porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 01:09
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