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Ruhani: ve savunma sanayisinde yapabilir

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ve dost ülkeler olarak ile İran'ın savunma sanayisi alanında yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.

Türkiye ile savaş uçağı üretebiliriz

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Komşu ve dost ülkelerden ve ile savunma alanında yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

"ABD GÜVENİLMEZ BİR DEVLET"

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor." dedi.

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 11:32
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