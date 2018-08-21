ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden aralık ayında ayrılmak zorunda kalan Omarosa Manigault- Newman, kaleme aldığı 'Kaçık' isimli kitabıyla gündem olmaya devam ediyor.
STRESLİ MEL
Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürerken yeni bir iddia daha geldi. People dergisi Melania'nın yalnız olduğu ve eşi ile bulunduğu fotoğrafları göstererek "Çok açık görünüyor ki Melania, Donald Trump'tan uzak olduğunda çok daha rahat görünüyor. Onun yanındayken ise çok huzursuz ve stresli olduğu her halinden belli oluyor" yorumunu yaptı.
ABD basını, Melania'nın yalnız başına çok daha güçlü görüldüğünü söylüyor.
STRESLİ MEL
Newman, ABD Başkanı Trump'ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump'ı 'sınır dışı tehdidi' ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürerken yeni bir iddia daha geldi. People dergisi Melania'nın yalnız olduğu ve eşi ile bulunduğu fotoğrafları göstererek "Çok açık görünüyor ki Melania, Donald Trump'tan uzak olduğunda çok daha rahat görünüyor. Onun yanındayken ise çok huzursuz ve stresli olduğu her halinden belli oluyor" yorumunu yaptı.
ABD basını, Melania'nın yalnız başına çok daha güçlü görüldüğünü söylüyor.
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