Galler Prensesi Diana'nın ölümünün 20. yıldönümü nedeniyle 'Diana: In Her Own Words' (Diana: Kendi Sözleriyle) adlı bir belgesel hazırlandı. Belgeselde, Diana'nın 1992 ve 1993 yılları arasında Kensington Sarayı'nda gizlice çekilen videolar vardı. Belgesele göre Diana, Galler Prensi Charles ile evliliğinin aşk evliliği olmadığı gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in yanına gidip ağladı. Bu sırada Diana, Kraliçe'ye "Ona ne yapmalıyım?" diye sordu. Kraliçe ise "Bilmiyorum. Charles umutsuz vaka" diye yanıt verdi. Bu arada görüntülerde Diana 24 yaşında aşık olduğu bir erkekten de bahsediyordu. Diana'nın, bir motosiklet kazasında ölen eski koruması, polis memuru Barry Mannakee'den bahsettiği iddia edildi.
O ses Diana
Etiketler: Prenses Diana , Kensington Sarayı , Prens Charles
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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