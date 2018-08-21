Adı Anastasya Vaşukeviç'ti... Rusya'nın başkenti Moskova'daki seks skandalıyla gündeme gelmişti. Daha sonra oligark Oleg Deripaska ile özel bir yatta çekilen görüntüleri gündemi alt üst etmişti. Bu olaydan sonra Tayland'a giden Vaşukeviç, tutuklanıp hapse gönderildi. Anastasya ise ABD tarafından kurtarılması halinde Rusya ile Trump arasındaki bağlantıları deşifre edeceğini söyledi.
HEPSİNİN KASEDİ VARMIŞ
Vaşukeviç, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesinin" ayrıntılarını bildiğini, ABD Başkanı Trump'ın ve seçim kampanyasının başkanlığını yapan Paul Manafort'un Rus siyasilerle bağlantıları hakkında bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu söyledi. İşte bu iddiaların ortasındaki isim olan kadın, dün yine hakim karşısına geçti. Yine Trump'ı zora sokacak bilgiler verdi. Vaşukeviç, "Rus oligark Oleg Deripaska'nın istediği kişilere eskort ayarladım. Onları kayda aldım. Deripaska, Donald Trump'ın seçim kampanya sorumlusu Paul Manafort ile yakın arkadaş. Elimdeki kasetlerle Trump'ın seçimlerde Ruslar'la nasıl beraber çalıştığını kanıtlarım" dedi.
Vaşukeviç elindeki seks kasetleri ile Deripaska, Manafort ve Trump bağlantısını kurabileceğini iddia ediyor.
Oleg Deripaska
Paul Manafort
HEPSİNİN KASEDİ VARMIŞ
Vaşukeviç, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesinin" ayrıntılarını bildiğini, ABD Başkanı Trump'ın ve seçim kampanyasının başkanlığını yapan Paul Manafort'un Rus siyasilerle bağlantıları hakkında bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu söyledi. İşte bu iddiaların ortasındaki isim olan kadın, dün yine hakim karşısına geçti. Yine Trump'ı zora sokacak bilgiler verdi. Vaşukeviç, "Rus oligark Oleg Deripaska'nın istediği kişilere eskort ayarladım. Onları kayda aldım. Deripaska, Donald Trump'ın seçim kampanya sorumlusu Paul Manafort ile yakın arkadaş. Elimdeki kasetlerle Trump'ın seçimlerde Ruslar'la nasıl beraber çalıştığını kanıtlarım" dedi.
Vaşukeviç elindeki seks kasetleri ile Deripaska, Manafort ve Trump bağlantısını kurabileceğini iddia ediyor.
Oleg Deripaska
Paul Manafort
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.