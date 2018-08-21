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Bela'rus'

Belaruslu model , Tayland’da fuhuştan tutuklandı. Hakim karşısına çıkarıldı. Elinde Rus Oligark ’nın seks kasetlerinin olduğunu açıkladı. Deripaska’nın, ’ın kampanya sorumlusu ile yakın arkadaş olduğunu anlattı. “Bunlarla Trump’ın seçimlerde Ruslar’la çalıştığını kanıtlarım” ifadesini kullandı

Belarus
Adı 'ti... 'nın başkenti Moskova'daki seks skandalıyla gündeme gelmişti. Daha sonra oligark ile özel bir yatta çekilen görüntüleri gündemi alt üst etmişti. Bu olaydan sonra Tayland'a giden Vaşukeviç, tutuklanıp hapse gönderildi. Anastasya ise tarafından kurtarılması halinde Rusya ile arasındaki bağlantıları deşifre edeceğini söyledi.

HEPSİNİN KASEDİ VARMIŞ
Vaşukeviç, "Rusya'nın ABD lerine müdahalesinin" ayrıntılarını bildiğini, ABD Başkanı Trump'ın ve seçim kampanyasının başkanlığını yapan 'un Rus siyasilerle bağlantıları hakkında bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu söyledi. İşte bu iddiaların ortasındaki isim olan kadın, dün yine hakim karşısına geçti. Yine Trump'ı zora sokacak bilgiler verdi. Vaşukeviç, "Rus oligark Oleg Deripaska'nın istediği kişilere eskort ayarladım. Onları kayda aldım. Deripaska, Donald Trump'ın seçim kampanya sorumlusu Paul Manafort ile yakın arkadaş. Elimdeki kasetlerle Trump'ın seçimlerde Ruslar'la nasıl beraber çalıştığını kanıtlarım" dedi.



Vaşukeviç elindeki seks kasetleri ile Deripaska, Manafort ve Trump bağlantısını kurabileceğini iddia ediyor.



Oleg Deripaska



Paul Manafort
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