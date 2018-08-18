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utanmış!

’nin Pensilvanya eyaletindeki 300’den fazla papazın 3 bin çocuğa da bulunduğu ortaya çıktı. “Utanç ve üzüntü duyuyoruz” açıklamasını yaptı

Vatikan utanmış!
Katolik dünyası 'nin Pensilvanya eyaletinden gelen haberle gündemi salladı. Pensilvanya'daki kilisesinde görev yapan 300 papazın 3 bin çocuğa da bulunduğu saptandı. Eyalet Başsavcısı Josh Shapiro, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili raporda, "Rahipler küçük erkeklere ve kızlara tecavüz ediyorlardı" şeklinde korkunç bilgiler yer aldı.

'dan da dün konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, "Bu hafta kamu ile paylaşılan Pennsylvania'daki raporla ilgili, bu korkunç suçlar karşısında duyguları ifade edebilecek sadece iki kelime var, utanç ve üzüntü" ifadelerini kullandı. Bu arada Burke, raporda bahsedilen çoğu istismarın 2000'li yılların başından önce yaşandığına dikkati çekti.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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