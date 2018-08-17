Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler ve o bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, daha bu iş bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz, insanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz." dedi.





EV HAPSİNE İTİRAZ REDDEDİLDİ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi bugün Andrew Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi yine reddetmişti.

2 yıla yakın bir süredir Türkiye'de tutuklu bulunan Brunson, "Fethullah Gülen Cemaati ve PKK adına suç işlemek" ile "casusluk" suçlamalarıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Türkiye, Brunson hakkındaki yargı sürecinin devam ettiğini ve kararı mahkemenin vereceğini söylüyor.

ABD yönetimi, Brunson tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesinin ardından, önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün malvarlıklarını dondurmuş, ardından da Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisini ikiye katlama kararı almıştı.

Türkiye de ABD'ye aynı şekilde yanıt vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerini boykot çağrısından sonra, bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranlarını artırmıştı.