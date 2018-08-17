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Son dakika: Rusya, 'ye nota verdi

, Washington'a 'deki Rus diplomatik mülkleri konusunda uluslararası hukukun ihlali nedeniyle notası gönderildiğini duyurdu.

Rusya, ABDye nota verdi

'nın açıklamasında "'deki Rus diplomatik mülklerine yönelik süren hukuk ihlali nedeniyle Washington'a bakanlığımızca notası gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, diplomatik mülklere el konulmasının ikili ilişkilerin kapsamı dışında kaldığı ve Genel Sekreterliği'ne de bu ihlallere dikkat verme çağrısı yapıldığı kaydedildi.

ABD, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'nu ve Seattle Konsolosluğu'nun yanı sıra, New York ve Washington'daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı. Konsolosluğun rezidansına da el konulmuş ve binadaki bayraklar sökülmüştü. Başkonsolosluktaki bayraklar da binadan kaldırılmıştı.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 13:57
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