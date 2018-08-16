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Suçlu

Savcı , Başkanı ’ın peşini bırakmadı. Trump’ın sahip olduğu otele nehirden kaçak su çektiği iddiasıyla dava açtı

Suçlu
ABD Başkanı Donald bu kez de oteli yüzünden köşeye sıkıştı. 'de Illinois Eyaleti Başsavcısı , Chiacago nehrinden her gün izinsiz milyonlarca litre su çektiği iddiasıyla Trump International Hotel & Tower'a dava açtı.

Madigan'a göre otel, yasal zorunluluk olmasına rağmen nehirden su alınmasının balıklar üzerindeki etkisiyle ilgili herhangi bir değerlendirme çalışması yapmadı. Dava dilekçesinde ayrıca otelin havalandırma ve soğutma sistemleri için her gün nehirden 75 milyon litre su çektiği vurgulandı.




Trump'ın sözcüsü Janet Isabelli ise "düş kırıklığına" uğradıklarını belirterek, "Normalde bu tür konular, yönetim düzeyinde ele alınır" açıklamasını yaptı. Otelin havalandırma sisteminde kullanılan ısınmış suyun nehre geri bırakılması için gerekli olan ruhsatın süresinin de Ağustos 2017'de dolduğu vurgulandı.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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